Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что ВСУ убили раненую девушку-снайпера

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об убийстве Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе их раненой девушки-снайпера. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, военнослужащая проинформировала соратников о своем ранении и попросила об эвакуации. Однако они, понимая, что не смогут прийти ей на помощь, открыли огонь из минометов по участку, на котором находилась девушка, заявил Алаудинов. В результате стрельбы снайпер погибла.

«Технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — отметил помощник руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова, указав, что участница вооруженного конфликта осталась бы жива, если бы попала в плен.

Ранее в мае Министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщило о задержании призывавшей к беспорядкам девушки-агента Службы безопасности Украины. Отмечается, что в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber она собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции.