Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Помощник Кадырова сообщил об убийстве ВСУ раненой девушки-снайпера

Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что ВСУ убили раненую девушку-снайпера

Фото: Jorge Silva / Reuters

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об убийстве Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе их раненой девушки-снайпера. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, военнослужащая проинформировала соратников о своем ранении и попросила об эвакуации. Однако они, понимая, что не смогут прийти ей на помощь, открыли огонь из минометов по участку, на котором находилась девушка, заявил Алаудинов. В результате стрельбы снайпер погибла.

«Технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — отметил помощник руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова, указав, что участница вооруженного конфликта осталась бы жива, если бы попала в плен.

Ранее в мае Министерство государственной безопасности Луганской народной республики сообщило о задержании призывавшей к беспорядкам девушки-агента Службы безопасности Украины. Отмечается, что в закрытых группах приложений WhatsApp и Viber она собирала разведывательную информацию о гражданах республики, проходящих службу в подразделениях мобилизационного резерва Народной милиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины
Хави высказался о возможном трансфере Левандовски
В Берлине зафиксировали три случая заражения оспой обезьян
Во Франции потерпел крушение туристический самолет
Сравнение Венгрией санкций против России с атомной бомбой объяснили
Россияне вспомнили старые названия станций московского метро
Помощник Кадырова сообщил об убийстве ВСУ раненой девушки-снайпера
В Мариуполе оценили долю полностью разрушенных домов
Крыша стадиона обрушилась во время футбольного матча в Казахстане
Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.