Зеленский раскрыл численность украинских войск

Президент Зеленский заявил, что численность войск Украины составляет 700 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность войск страны составляет 700 тысяч человек. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч», — подчеркнул украинский лидер.

В начале 2022 года Зеленский подписал указ об увеличении численности армии. «Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...» — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский отверг проведение украинской армией военных операций на территории России. Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию. «Украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — резюмировал президент.