Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский раскрыл численность украинских войск

Президент Зеленский заявил, что численность войск Украины составляет 700 тысяч человек

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность войск страны составляет 700 тысяч человек. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч», — подчеркнул украинский лидер.

В начале 2022 года Зеленский подписал указ об увеличении численности армии. «Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...» — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский отверг проведение украинской армией военных операций на территории России. Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию. «Украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — резюмировал президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россия закроет въезд для более 900 граждан США
ВОЗ сообщила о увеличении числа случаев оспы обезьян в мире
Сестра Бузовой попала в ДТП в Москве
Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранными коллегами
Психолог назвал способ больше работать и не уставать
Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого мобильного телефона
Байдену и его сыну запретили въезд в Россию
Бойцы Росгвардии задержали пособников ВСУ в Харьковской области
В Минздраве рассказали об иммунитете россиян к оспе обезьян
МИД раскрыл цель контрсанкций России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.