Зеленский отверг проведение Украиной военных операций на территории России

Зеленский заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский отверг проведение украинской армией военных операций на территории России. Он заявил в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас», что боевые действия идут только внутри границ страны, передает РИА Новости.

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал глава государства.

30 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП Крупец в Рыльском районе. Днем ранее глава региона также сообщил об обстреле этого погранпункта из миномета.

29 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что отделение пограничного управления ФСБ подверглось минометному обстрелу со стороны Украины. По его словам, были повреждены сети водо- и электроснабжения.

25 апреля Белгородская область подверглась двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. После ВСУ обстреляли приграничное село Головчино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении нескольких нежилых построек и четырех домов.

14 апреля, украинские войска также обстреляли жилые дома в Климовском районе Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате были повреждены два жилых дома. Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что атаки ВСУ на находящихся на территории России объекты показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу представил данные по всем подобным ситуациям.

