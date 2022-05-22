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Решетников рассказал об уникальных для Азии возможностях в России из-за санкций

Глава Минэкономики Решетников: санкции Запада открыли возможности для Азии в России

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынке. Об этом он рассказал на встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, передает РИА Новости.

В частности, текущие условия открыли возможность для тайской экономики заполнить ниши, которые образовались. Кроме того, глава Минэкономики отметил, что российские рынки сбыта также переориентируют свою продукцию. Решетников пояснил, что это касается касается топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа и удобрений, и продовольственных товаров, машиностроительных товаров.

Министр напомнил, что первый пакет антироссийских санкций был принят еще в 2014 году. По его словам, в результате Россия смогла использовать это давление извне для укрепления собственной экономики.

Ранее Решетников заявил, что России для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли.

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Ксения Назарова
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