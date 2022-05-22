Решетников назвал важный аспект для успешного разворота России к Азии

Глава Минэкономики Решетников призвал решать вопросы логистики для разворота России к Азии

России для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли. Об этом РИА Новости заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он объяснил, что существующие логистические цепочки подходят под торговлю зерном или нефтепродуктами. «А что касается, например, поставок удобрений, здесь уже более сложная возникает логистика — куда везти, как грузить», — сказал министр.

Решетников указал, что транспортировка товаров через северо-запад России приводит к появлению логистического «крюка». Чтобы избавиться от этой проблемы, сказал он, Россия сейчас развивает коридор «север — юг» с использованием инфраструктуры южных соседей. Также есть возможности использования евразийской инфраструктуры, потенциала наших соседей, как транзитных стран. Еще одним шагом он назвал увеличение мощностей дальневосточных портов.

21 мая министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в связи с масштабными антироссийскими санкциями логистика в России терпит серьезные проблемы. «Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране», — констатировал он, добавив, что в сложившихся условиях власти вынуждены искать новые логистические коридоры.

15 апреля министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев назвал ситуацию с вывозом угля из региона критической. По его мнению, наверстать упущенные объемы до конца года уже не получится, что чревато срывом контрактов и потерей рынков. Проблемой стала перегруженность Восточного полигона (Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей), через который на фоне общих проблем с логистикой в стране пришлось перенаправить другие грузы.

