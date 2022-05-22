Министры экономик АТЭС не приняли итоговое заявление

США, Канада и Япония не поддержали призыв России к продолжению сотрудничества в АТЭС

Министры экономик Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не согласовали финальное заявление по итогам встречи в Бангкоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации.

Он сообщил, что финальное заявление министров экономик АТЭС, куда входит 21 государство, не было принято. Представители России отметили, что прошедший форум можно считать успешным благодаря обеспеченному Таиландом высокому качеству повестки и дискуссии.

Один из участников АТЭС отметил, что большинство делегаций стран АТЭС, включая Таиланд и Россию, пытались согласовать текст финального заявления «до последнего», при этом было одобрено 23 из 24 параграфов документа, касающегося экономической и торговой повестки. «США, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — пояснил собеседник агентства.

Саммит впервые за три года проходит очно в связи с ослаблением требованием из-за COVID-19. На повестке содействие торговле и инвестициям в период коронавируса.

Ранее сообщалось, что во время выступления выступления главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова представители пяти стран-членов форума, в том числе Японии и США, покинули зал заседаний в знак протеста против действий России на Украине.