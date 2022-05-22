Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мариуполе начали расчищать окрестности «Азовстали»

Глава района Мариуполя Золотов сообщил о начале уборки и очистки окрестностей «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Расчистка и уборка улиц в окрестностях металлургического завода «Азовсталь», где находились вооруженные формирования украинских войск, началась в Мариуполе. Об этом ТАСС рассказал глава Орджоникидзевского (Левобережного) района Мариуполя Михаил Золотов.

«Первоочередная работа — очистка улиц. Убираем отходы, которые накопились в ходе боевых действий», — сообщил Золотов.

По его словам, в уборке задействованы местные жители, работа которых оплачивается.

Минобороны России сообщило об освобождении «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией
Умерла старейшая актриса Ленкома Валентина Дугина
Джошуа назвал способ победить Усика
Кадыров рассказал о продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿
Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации
Психолог посоветовала стратегию поддержки потерявшего работу супруга
Басков предложил создать аналог «Евровидения» в России
Боррель заявил об истощении запасов военной техники ЕС из-за помощи Украине
Норвегия ответила на предложение делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Боррель призвал ЕС взять на себя ответственость за свою безопасность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.