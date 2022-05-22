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В США призвали перестать оправдывать ошибки Байдена

Телеведущий Варни заявил, что Байден виноват в инфляции в США и росте цен на топливо
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business заявил, что череда кризисов, случившихся при президенте США Джо Байдене, в большинстве своем вина самого главы государства.

Телеведущий считает, что страну еще ждут новые испытания, и призвал перестать оправдывать ошибки президента. По его словам, именно Байден покончил с энергетической независимостью США, когда «пошел на поводу» у защитников климата. Следовательно, по мнению Варни, вина за рост цен на топливо лежит американском лидере.

Также он отметил, что ответственность за ситуацию на границе с Мексикой также лежит на главе Белого дома, так как он не только не воспрепятствовал увеличению потока мигрантов, но и законодательно облегчил их попадание в США.

По словам телеведущего, что касается инфляции, то американский лидер «растрачивает триллионы» и при этом назначает некомпетентных сотрудников в ответственные за финансы ведомства.

«Это не лидерство, а какое-то отклонение и поиск оправданий. И это вызывает очень сильное беспокойство, так как три крупные проблемы, от которых Байден пытается дистанцироваться, по всей видимости, только усугубятся», — подчеркнул он.

Варни добавил, что инфляция в Соединенных Штатах может вырасти до десяти процентов, а цены на бензин — до шести долларов за галлон.

Ранее бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что президент США Джо Байден в будущем может потерпеть поражение из-за политики в отношении Украины. По словам Габбард, администрации Байдена не удалось определить, какие задачи стоят перед США в конфликте с Россией. «Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии», — сказала политик.

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Марина Совина
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