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В США заявили о возможном поражении Байдена

Экс-конгрессвумен Габбард заявила о возможном поражении президента США Байдена на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что президент США Джо Байден в будущем может потерпеть поражение из-за политики в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам Габбард, администрации Байдена не удалось определить, какие задачи стоят перед США в конфликте с Россией. «Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии», — сказала политик.

Она считает, что граждане США, столкнувшиеся с высокой инфляцией и подорожанием продуктов первой необходимости, имеют право знать, в какую цену обходится помощь Украине.

Ранее, 21 мая, в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. 19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Однако, по мнению противников документа, правительство должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

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Леонид Немов
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