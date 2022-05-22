Европейская страна отменила требование о вакцинации для въезда россиян

Испания отменила требование о вакцинации для въезда россиян в страну

Испания смягчила антиковидные ограничения на въезд иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщает портал La Informacion.

До этого путешественникам необходимо было предоставить сертификата о вакцинации или сертификата переболевшего COVID-19, признанные Евросоюзом (ЕС). Однако теперь туристы могут въехать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или теста на антиген, сделанного за 24 часа до пересечения границы. Кроме того, дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предъявления каких-либо сертификатов.

В то же время те, у кого нет COVID-сертификата ЕС, должны заполнить специальную санитарную форму Spain Travel Health при прибытии в Испанию.

Ранее Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд — туристам больше не нужно предъявлять результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.