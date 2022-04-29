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Болгария сняла все ограничения на въезд для туристов

Минздрав Болгарии объявил об отмене с 1 мая антиковидных ограничений на въезд в страну

Фото: Neven Myst / Unsplash

Болгария с 1 мая отменила все антиковидные ограничения на въезд — туристам больше не придется предъявлять результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации, объявил Минздрав республики.

При этом, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), для въезда на территорию страны потребуется национальная виза Болгарии, Хорватии, Кипра или Румынии, либо действующий многократный шенген.

Эксперты также напомнили, что в связи с международными санкциями прямое авиасообщение между Россией и Болгарией приостановлено. Однако попасть из Москвы в Варну можно на самолете с пересадкой в Стамбуле, а в Софию с пересадкой в Белграде или Дубае.

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Прежде для пересечения границы Болгарии туристам старше 12 лет нужно было предоставить сертификат о вакцинации, документ о перенесенном за последние полгода заболевании коронавируса или отрицательный результат ПЦР-тестирования. При этом в случае, если отдыхающий не предоставлял ни один из перечисленных документов, ему приходилось соблюдать десятидневный карантин.

С 1 апреля власти Болгарии сняли все антиковидные требования внутри страны. В частности, отменили обязательное ношение масок в помещениях и социальное дистанцирование в общественных местах.

Ранее в апреле россиянам назвали новый способ попасть в Европу. Так, международный поезд-экспресс между Стамбулом и болгарской Софией возобновил движение. Уточняется, что состав будет отправляться ежедневно из Стамбула в 22:00 и прибывать на центральный вокзал Софии в 09:35. В обратном направлении рейс по расписанию отходит в 18:30 и возвращается в конечный пункт в 07:00. Также с 3 июня в состав поезда планируется включить вагон для проезда между Бухарестом и Стамбулом.

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Татьяна Карпова
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