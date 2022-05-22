США заявили о невозможности прервать военные поставки на Украину

Советник президента США Салливан заявил, что военные поставки в Киев невозможно прервать

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военные поставки на Украину невозможно прервать, отследив отдельные партии оружия и атаковав их. Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан отметил, что у Вашингтона есть диверсифицированная и устойчивая система поставок вооружения в Киев.

«Если складываются обстоятельства так, что русские смогут выявить и атаковать некоторые поставки на земле на Украине, это фундаментально в стратегическом смысле не прервет военную помощь, которую мы оказываем», — заявил он.

Ранее в мае американский сенатор Митч Макконнелл рассказал, что новый пакет помощи Вашингтона, выделенный Украине, поможет открыть порт Одессы и не допустит продовольственного кризиса в стране.