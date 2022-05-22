Юрист рассказал о способах добиться индексации зарплаты

Юрист Соловьев: обязанность по индексации зарплат закреплена в статье 134 ТК РФ

Бюджетные организации и частные компании обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт напомнил о том, что подобное положение закреплено в статье 134 Трудового кодекса. Соловьев добавил, что оно также неоднократно подтверждалось Конституционным судом.

По его словам, если работник считает, что работодатель не выполняет свои обязательства по ежегодной индексации, то он может направить в региональную трудовую инспекцию заявление, чтобы добиться соблюдения своих прав. На основании заявления будет проведена проверка, которая должна помочь в установлении факта нарушения трудовых прав и ответить на поставленные вопросы. В то же время если проверка не проходит, то работник имеет право обратиться в прокуратуру, пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание Госсовета по социальной политике, на котором ожидается принятие решения по индексации социальных выплат. «На следующей неделе глава государства проведет Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — пояснил помощник главы государства Максим Орешкин.

