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Путин примет решение по индексации соцвыплат

Президент Путин на Госсовете примет решение по индексации социальных выплат

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе заседание Госсовета по социальной политике, на котором ожидается принятие решения по индексации социальных выплат, сообщил РИА Новости помощник главы государства Максим Орешкин.

Ранее в мае правительство представило Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. По мнению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Антон Похиляк
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