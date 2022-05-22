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Полковника элитных войск Ирана застрелили в собственном автомобиле

Полковника элитных частей ВС Ирана Ходаи застрелили во время поездки на машине в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Неизвестный застрелил офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитная часть войск Ирана) в Тегеране. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство IRNA.

Как уточняется, речь идет о полковнике Сайаде Ходаи. Военный был убит в результате покушения, когда передвигался по городу в собственном автомобиле.

Другие подробности произошедшего не приводятся. При этом в пресс-службе КСИР убийство Ходаи уже назвали терактом.

В январе 2020 года в Багдаде при ракетном обстреле со стороны США был убит иранский генерал, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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Варвара Кошечкина
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