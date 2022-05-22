Раскрыты подробности убийства офицера КСИР в Тегеране

IRNA: в офицера КСИР Ходаи выстрелили пять раз в центре Тегерана

Неизвестные в ходе покушения на офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитная часть войск Ирана) Сайада Ходаи выстрелили в него пять раз. Подробности убийства полковника раскрыло агентство IRNA.

По его данным, на военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, а затем скрылись с места преступления.

В настоящее время нападавшие все еще находятся на свободе, их ищут правоохранительные органы.

Об убийстве офицера КСИР стало известно ранее 22 мая. Сообщалось, что полковника застрелили в его собственном автомобиле. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма.