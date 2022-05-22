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В США заявили об ослаблении НАТО из-за позиции Турции

Обозреватель NI Марк Епископос посчитал, что позиция Турции ослабляет НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, заявил обозреватель The National Interest Марк Епископос (Mark Episkopos).

Журналист считает, что западные страны могли бы надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, заблокировать сделку по продаже модернизированных истребителей F-16 или ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации.

По мнению Епископоса, подобные шаги могут иметь и обратный эффект. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году», — заметил Епископос. Последствия коллективного давления разрушат солидарность в НАТО, добавил он.

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Обозреватель напомнил, что в альянсе не существует механизма исключения стран. Маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно, считает он. «Но пострадавшая Турция может ослабить альянс на десятилетия вперед», — добавил он.

По словам автора, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе представили экспансию в Скандинавии как несомненный успех, который усилит коалицию на фоне нарастающей напряженности в Европе. На самом деле они положили начало опасному длительному процессу с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада, подчеркнул журналист.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать нет вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Кроме того, власти Турции выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс.

Финляндия и Швеция заявили о готовности вступить в НАТО 13 апреля. Эти североевропейские государства на протяжении многих лет придерживались нейтралитета, а членство в альянсе там если и обсуждалось, то скорее в гипотетическом ключе. Однако боевые действия на Украине подтолкнули финское и шведское руководство к пересмотру приоритетов.

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Асель Минбаева
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