Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации
Певец Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации. Об этом сообщает «Пятый канал».
Артист заявил, что видит развитие любой эстрады исключительно в служении публике, без самолюбования.
«Я — не ассоциативный человек, поэтому это не ко мне. Ассоциация артистов может быть как любая профсоюзная [организация], какой-то коллектив. Это нормально для тех, кто этого хочет», — отметил он.
Ранее сообщалось, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, в которую войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. О создании объединения объявил певец Николай Басков. По его словам, решение о подобной ассоциации связано с попытками запретить выступления российских артистов в других странах.