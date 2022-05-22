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Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации

Певец Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации
Александр Розенбаум

Александр Розенбаум . Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певец Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист заявил, что видит развитие любой эстрады исключительно в служении публике, без самолюбования.

«Я — не ассоциативный человек, поэтому это не ко мне. Ассоциация артистов может быть как любая профсоюзная [организация], какой-то коллектив. Это нормально для тех, кто этого хочет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, в которую войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. О создании объединения объявил певец Николай Басков. По его словам, решение о подобной ассоциации связано с попытками запретить выступления российских артистов в других странах.

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Марина Совина
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