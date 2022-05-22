Певец Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации

Певец Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист заявил, что видит развитие любой эстрады исключительно в служении публике, без самолюбования.

«Я — не ассоциативный человек, поэтому это не ко мне. Ассоциация артистов может быть как любая профсоюзная [организация], какой-то коллектив. Это нормально для тех, кто этого хочет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, в которую войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. О создании объединения объявил певец Николай Басков. По его словам, решение о подобной ассоциации связано с попытками запретить выступления российских артистов в других странах.

