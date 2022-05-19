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Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации

Звезды эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию

Звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, в которую войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

О создании объединения объявил певец Николай Басков. Он присутствовал на пресс-конференции вместе с Григорием Лепсом, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Александром Маршалом. Как пояснил Басков, решение о подобной ассоциации связано с попытками запретить выступления российских артистов в других странах.

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — заявил певец.

Предполагается, что Басков возглавит новую ассоциацию. Газманов, в свою очередь, отметил, что идея такого проекта назревала давно, и предположил, что сам он займется патриотическим направлением. Долина подчеркнула, что также необходимо развивать исполнительство на русском языке.

По словам звезд, в задачи ассоциации будут входить защита интересов многонационального народа и борьба с фейками. Также объединение планирует заняться поддержкой молодых артистов.

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Евгений Шульгин
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