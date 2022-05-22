В Совфеде обозначили причины нарастающего конфликта между Россией и США
США должны были изучить предложения России по мирным инициативам, однако вместо этого стали отправлять Украине оружие. Такую причину нарастающего конфликта между Москвой и Вашингтоном обозначил в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Риск Америки
Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами. По словам Милли, Москва и Пекин располагают значительным военным потенциалом и намерены изменить нынешний основанный на правилах порядок.
«Мы занимаемся проблемами денацификации и демилитаризации Украины. А США вместо того, чтобы искать пути мирного разрешения, стали накачивать Украину оружием, чтобы они бились до последнего украинца. Американцам всего лишь надо было посмотреть наше предложение по мирным инициативам», — заявил Джабаров.
Это не мы поставляем оружие куда-то. Это делают американцы. Это они выделяют 40 миллиардов долларов для Украины. Конечно, нарастают риски прямых конфронтаций. А кому это понравится?!
США сейчас не обладают военным преимуществом, которое было раньше. Более того, американцы сегодня в чем-то даже уступают, сообщил сенатор.
«Мир поменялся. Ни Атлантика, ни океан не защитят американцев от прямого вооруженного конфликта. Американцы в антироссийской политике доходят до абсурда. Они готовы рисковать и всей Европой, и своей территорией для того, чтобы доказать, что мир по-прежнему однополярный и во главе этого полюса стоят американцы. Отсюда все беды», — считает он.
«Последняя война»
Джабаров убежден, что Соединенные Штаты подталкивают остальные мировые державы к самому опасному шагу для всего человечества.
Я надеюсь, что здравый смысл там преобладает, потому что ядерная война будет последней войной в мире
«Американцы усиленно подталкивают к ядерной войне весь мир своим поведением, своей политикой, расширением НАТО. Россия никому никогда не угрожала. Наша страна всегда была заинтересована в мирных отношениях. А США пытаются урезать Россию и встревожить Китай», — заключил сенатор.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ России. По словам Шойгу, интенсивность полетов американской бомбардировочной авиации в Европе выросла в 15 раз.