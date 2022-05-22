В Совфеде обозначили причины нарастающего конфликта между Россией и США

Сенатор Джабаров считает, что США должны были изучить предложения РФ по мирным инициативам

США должны были изучить предложения России по мирным инициативам, однако вместо этого стали отправлять Украине оружие. Такую причину нарастающего конфликта между Москвой и Вашингтоном обозначил в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Риск Америки

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами. По словам Милли, Москва и Пекин располагают значительным военным потенциалом и намерены изменить нынешний основанный на правилах порядок.

«Мы занимаемся проблемами денацификации и демилитаризации Украины. А США вместо того, чтобы искать пути мирного разрешения, стали накачивать Украину оружием, чтобы они бились до последнего украинца. Американцам всего лишь надо было посмотреть наше предложение по мирным инициативам», — заявил Джабаров.

Это не мы поставляем оружие куда-то. Это делают американцы. Это они выделяют 40 миллиардов долларов для Украины. Конечно, нарастают риски прямых конфронтаций. А кому это понравится?! Владимир Джабаров сенатор

США сейчас не обладают военным преимуществом, которое было раньше. Более того, американцы сегодня в чем-то даже уступают, сообщил сенатор.

«Мир поменялся. Ни Атлантика, ни океан не защитят американцев от прямого вооруженного конфликта. Американцы в антироссийской политике доходят до абсурда. Они готовы рисковать и всей Европой, и своей территорией для того, чтобы доказать, что мир по-прежнему однополярный и во главе этого полюса стоят американцы. Отсюда все беды», — считает он.

«Последняя война»

Джабаров убежден, что Соединенные Штаты подталкивают остальные мировые державы к самому опасному шагу для всего человечества.

Я надеюсь, что здравый смысл там преобладает, потому что ядерная война будет последней войной в мире Владимир Джабаров сенатор

«Американцы усиленно подталкивают к ядерной войне весь мир своим поведением, своей политикой, расширением НАТО. Россия никому никогда не угрожала. Наша страна всегда была заинтересована в мирных отношениях. А США пытаются урезать Россию и встревожить Китай», — заключил сенатор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ России. По словам Шойгу, интенсивность полетов американской бомбардировочной авиации в Европе выросла в 15 раз.

