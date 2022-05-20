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Шойгу заявил о нарастающей военной угрозе России

Глава Минобороны Шойгу заявил о нарастающей военной угрозе у границ РФ со стороны Запада

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

У российских границ нарастают военные угрозы с западного направления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС в пятницу, 20 мая.

Глава военного ведомства пояснил, что обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ России.

По словам Шойгу, интенсивность полетов американской бомбардировочной авиации в Европе выросла в 15 раз.

Глава Минобороны подчеркнул, что американские корабли шесть раз в 2022 году выполняли задачи вблизи Калининградской области. Так, по данным Шойгу, с 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия.

13 мая сообщалось, что Шойгу провел переговоры с министром обороны США. В Минобороны России уточнили, что в рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине.

До этого пресс-секретарь Пентагона рассказал, что руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.

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Анна Щербакова
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