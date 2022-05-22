В ДНР раскрыли детали отступления бойцов «Азова» из Мариуполя до сдачи в плен

Сапер из ДНР с позывным Крот рассказал о сожженных бойцами «Азова» домах при отступлении

Бойцы батальона «Азов» до сдачи в плен, отступая из города к заводу «Азовсталь», уничтожали жилые дома. Такие детали в разговоре с РИА Новости раскрыл заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Крот.

По его словам, во время выхода из прилегающих к комбинату районов украинские военные сжигали близлежащие здания, чтобы не дать закрепиться вооруженным силам противника.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

