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Магазины косметики французской сети L'Occitane открылись в Москве

В московских торговых центрах вновь открылись магазины французской сети L'Occitane

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В Москве возобновили работу магазины косметики французской сети L'Occitane, которая в апреле заявила о закрытии бизнеса в России из-за проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

В торговых центрах города открылись точки под названием «Л'Окситан». Французский бренд продал свое российское подразделение.

20 мая сообщалось, что вернувшиеся в Россию бренды Reserved и Cropp, которыми владел польский ретейлер одежды LPP, сменят свои названия. Магазины переименовали в буквенные сочетания: Reserved — RE, Cropp — CR, Sinsay — CUH, House — XC. Они уже открылись в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Возвращение марок произойдет на фоне продажи российского подразделения польским акционерным обществом. «Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — указано в заявлении.

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Любовь Ширижик
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