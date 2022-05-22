Швейцария сняла санкции с российской компании

Правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании «Еврохим»

Правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании «Еврохим». Об этом сообщает РБК со ссылкой Tages Anzeiger.

По информации газеты, банки вновь разблокировали счета «Еврохима». Отмечается, что это было сделано после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Новым бенефициаром стала жена предпринимателя Александра Мельниченко, сообщается в письме замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики Швейцарской Конфедерации.

Как стало известно, у секретариата нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Андрей Мельниченко попал в санкционный список Евросоюза 9 марта.