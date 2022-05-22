Сотни большегрузов образовали очередь на эстонско-российской границе

ФТС сообщила об очереди из 407 фур на въезд в Россию из Эстонии

Сотни большегрузных автомобилей застряли на границе Эстонии с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что своей очереди на въезд в Россию через расположенные в Псковской области участки государственной границы ожидают 407 фур. В частности, 220 большегруза проходят через пункт пропуска «Шумилкино». Еще 187 транспортных средств находятся на пункте пропуска «Куничина Гора».

Также, по данным ФТС, сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Латвии. Так, на пункте пропуска «Убылинка» в очереди на въезд стоят 300 грузовиков, на пункте пропуска «Бурачки» — 610 большегрузов.

Запрет на въезд в ЕС для российских и белорусских грузовиков и на деятельность российских транспортных компаний в страна-членах объединения был введен 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций из-за военной операции на Украине.