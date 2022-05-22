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Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Экономист Беляев назвал рубль самой выгодной валютой для россиян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал самую выгодную для россиян валюту в беседе с «Москвой 24». По его мнению, в настоящее время такой валютой является рубль.

Как пояснил экономист, на данный момент смысла вкладываться в иностранную валюту нет. По его словам, это можно было делать, когда рубль был нестабильный, а доллар и евро росли по отношению к нему. «Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения», — сказал он.

Беляев признался, что раньше считал выгодной валютой в том числе и юани. «Но потом обдумал как следует, что смысла в этом нет. Все, пора перестраивать мозги, свое понимание и свое отношение, и осваивать другие инструменты», — заключил эксперт.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин дал прогноз курсу рубля после снятия Банком России валютных ограничений. По его мнению, в ближайшее время он может претерпеть незначительные изменения.

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Марина Совина
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