Глава ВОЗ оценил ситуацию с коронавирусом в мире

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что рост заболеваемости COVID-19 отмечен почти в 70 странах

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается почти в 70 странах мира, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Его слова передает ТАСС.

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и это происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование», — заявил Гебрейесус в ходе выступления на открывшейся в Женеве 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Глава ВОЗ призвал все страны добиться охвата прививками не менее 70 процентов населения. По его мнению, уязвимыми группами остаются медработники, люди старше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем. Эти группы людей должны быть вакцинированы на 100 процентов, считает он.

На сегодняшний день лишь 57 государств достигли показателя в 70 процентов, тогда как средний уровень в мире составляет 60 процентов, подчеркнул Гебрейесус.

Ранее Гебрейесус заявил, что COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества. Он рассказал, что ВОЗ разрабатывает международное соглашение для создания в будущем системы раннего предупреждения, которая поможет подготовиться к борьбе с заболеваниями с потенциальным пандемийным статусом.