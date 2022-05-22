Раскрыты способы вернуть деньги за невозвратный билет

Эксперт НИУ ВШЭ сообщил, что вернуть деньги за невозвратный билет можно в случае болезни

Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов раскрыл способ вернуть деньги за невозвратный билет. Его слова передает агентство «Прайм».

Согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпания должна вернуть деньги за билет в случае болезни пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерти близкого родственника, сообщил Максимом. Однако эти факты необходимо подтвердить — предоставить медсправку или документ, подтверждающий смерть человека.

До отправки рейса пассажиру необходимо уведомить компанию по почте или по телефону о том, что он не полетит, предупредил эксперт. Нужно также написать обращение в адрес перевозчика с объяснением ситуации, приложив при этом все необходимые документы.

Кроме того, пассажир вправе требовать возврат денег за билет, если компания отменила рейс или задержала его на продолжительное время, а также при отказе в посадке на оплаченное место.

В случае если перевозчик отказывается осуществлять возврат средств, пассажир имеет право написать на него жалобу в Роспотребнадзор и в Федеральное агентство воздушного транспорта.

Ранее российская туристка напомнила про права пассажиров поездов. Она заверила, что в случае опоздания на поезд пассажиру вовсе не требуется покупать новый билет. Вместо этого он имеет право вернуть свои деньги, так как услуга не была использована, продать проездной документ людям с других станций или переоформить его с доплатой на следующее равнозначное отправление.