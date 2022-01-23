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Часто путешествующая россиянка напомнила про важные права туристов в поезде

Российская туристка напомнила, что по закону допускаются две опечатки в билете на поезд

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская туристка, часто путешествующая как внутри страны, так и за ее пределами, напомнила про важные права пассажиров поездов, о которых они нередко забывают. О них она написала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь девушка отметила, что по закону разрешается допустить не более двух ошибок в ФИО при бронировании билета на поезд — одну в буквах, вторую в цифрах. Пассажира с опечаткой в документе обязаны пропустить на поезд, если он не следует по международному направлению.

Также автор блога заверила, что в случае опоздания на поезд пассажиру вовсе не требуется покупать новый билет. Вместо этого он имеет право вернуть свои деньги, так как услуга не была использована, продать проездной документ людям с других станций, или переоформить его с доплатой на следующее равнозначное отправление. При этом будет удержан небольшой сбор.

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«При наличии билета вы можете уехать на другом поезде, который отправляется до вашего. Главное, чтобы в нем было свободное равнозначное место», — раскрыла еще одну возможность россиянка.

Кроме того, пассажиры поездов имеют право выйти в середине пути следования и в течение 10 дней уехать на составе аналогичного маршрута с той самой станции, с которой вышли. Тем не менее, чтобы воспользоваться данной опцией, необходимо в течение трех часов с момента прибытия в пункт отметиться в кассе — путешественнику потребуется только оплатить стоимость плацкарта и сбор за переоформление билета.⁣

«Если вы проспали свою станцию, вас бесплатно довезут до следующей. На ходу вроде никого еще не выкидывали. Так-то это обязанность проводника — следить, чтобы никто не проспал и все вышли там, где им положено.⁣ А куда они денутся?» — считает туристка.

Ранее в декабре российская туристка проехалась в купе нового двухэтажного поезда до Санкт-Петербурга и описала поездку фразой «это каторга». По ее мнению, кабины купе стали слишком сплющенными, а лежачие места, особенно верхние, абсолютно некомфортны для пассажиров, тем более для высоких и крупных людей.

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Дарья Рыбак
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