В МИД рассказали о попытках вербовки дипломатов западными спецслужбами

Захарова заявила о попытках вербовки дипломатов западными спецслужбами из-за спецоперации

Российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки спецслужбами западных стран. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе выступления на «Битве ораторов» в Екатеринбурге, передает ТАСС.

По ее словам, сотрудники российских дипмиссий получают пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операцией России на Украине. «Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение», — привела пример послания представитель ведомства, добавив, что в сообщениях также указывается номер, по которому могут обратиться дипломаты.

Кроме того, Захарова отметила, что подобные послания иногда встречаются на остановках, которые находятся у посольств или на пути следования сотрудников российских представительств за рубежом.

Ранее Мария Захарова ответила на слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола о том, что американские дипломаты лгали Киеву. «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — написала она в своем Telegram-канале. По ее мнению, данная фраза из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов» кратко и точно характеризует ситуацию.