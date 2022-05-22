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Захарова ответила на слова Макфола о вранье США Киеву

Захарова о словах Макфола про ложь США Киеву: с осла упали его модные иностранные брюки
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола о том, что американские дипломаты лгали Киеву. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — заявила Захарова, комментируя то, что случилось с бывшим послом в ходе интервью. Она отметила, что эта фраза из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов» кратко и точно характеризует ситуацию.

Ранее Макфол во время политических дебатов The Munk Debate рассказал об обмане Соединенными Штатами Украины. Ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году американские дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что страна сможет присоединиться к НАТО и неоднократно повторяли это утверждение. «Так, неужели дипломаты врали?» — задал он вопрос экс-послу. Макфол ответил утвердительно и с улыбкой добавил, что дипломаты врут и так устроен «реальный мир».

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Марина Совина
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