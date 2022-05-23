В Крыму прокомментировали приговор участнику спецоперации на Украине

Глава Крыма Аксенов назвал беззаконием приговор участнику спецоперации на Украине

Вынесенный киевским судом приговор российскому военнослужащему, участвовавшему в спецоперации России на Украине, является проявлением беззакония. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов назвал дело против российского контрактника сфабрикованным и заявил, что доказательств его вины предоставлено не было.

«Поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго», — заявил глава региона.

Также Аксенов отметил, что единственным способом остановить «конвейер по осуждению наших ребят» является увеличение «обменного фонда» за счет пленных солдат ВСУ.

«Надо оставить иллюзии, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться. Только быстрый, решительный и беспощадный ответ», — подытожил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что на Украине суд приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. 21-летнему российскому контрактнику инкриминировали убийство мирного жителя.