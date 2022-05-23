На Украине суд приговорил российского военного к пожизненному сроку

В Киеве суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку

На Украине суд приговорил российского военнослужащего-контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

Адвокаты военного уже объявили о намерении обжаловать решение Соломенского суда Киева. Юристы собираются обращаться в том числе и в международные инстанции.

Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. адвоката Шишимарина Виктор Овсянников

Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.

За что судили Шишимарина

21-летнему российскому контрактнику, уточняет «Интерфакс», инкриминируют убийство мирного жителя в Сумской области. Суд пришел к выводу, что военнослужащий совершил преступление с умыслом, «приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего».

Во время заседания суда Шишимарин признал свою вину и заявил, что раскаивается. До вступления приговора в силу российский военнослужащий будет находиться в следственном изоляторе.

Реакция Москвы

В Кремле взволнованы ситуацией с российским военным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет искать варианты для защиты Шишимарина. При этом он подчеркнул, что Россия сейчас лишена возможности защищать интересы солдата на суде в Киеве.

«Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам» Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что судьба каждого гражданина России имеет для Кремля первоочередное значение.