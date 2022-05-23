На Украине суд приговорил российского военного к пожизненному сроку
На Украине суд приговорил российского военнослужащего-контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.
Адвокаты военного уже объявили о намерении обжаловать решение Соломенского суда Киева. Юристы собираются обращаться в том числе и в международные инстанции.
Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах.
Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.
За что судили Шишимарина
21-летнему российскому контрактнику, уточняет «Интерфакс», инкриминируют убийство мирного жителя в Сумской области. Суд пришел к выводу, что военнослужащий совершил преступление с умыслом, «приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего».
Во время заседания суда Шишимарин признал свою вину и заявил, что раскаивается. До вступления приговора в силу российский военнослужащий будет находиться в следственном изоляторе.
Реакция Москвы
В Кремле взволнованы ситуацией с российским военным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет искать варианты для защиты Шишимарина. При этом он подчеркнул, что Россия сейчас лишена возможности защищать интересы солдата на суде в Киеве.
«Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам»
Он подчеркнул, что судьба каждого гражданина России имеет для Кремля первоочередное значение.