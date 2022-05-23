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Защита получившего пожизненное на Украине солдата отреагировала на приговор

Адвокат получившего пожизненное на Украине солдата ВС РФ Шишимарина обжалует приговор

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Защита российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного на Украине к пожизненному лишению свободы, обжалует приговор. Об этом сообщил его адвокат Виктор Овсянников, передает РИА Новости.

«Для того, чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно исчерпать все способы обжалования в национальных судах. У нас, кроме апелляционного суда, есть еще и суд кассационной инстанции», — уточнил он.

Как сообщалось ранее, Шишмарина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. «Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал судья в ходе заседания и сообщил, что приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет искать варианты для защиты военного. По его словам, сейчас российская сторона лишена возможности защищать интересы подсудимого на месте.

Варвара Кошечкина
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