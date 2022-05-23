Россиянина арестовали по подозрению в убийстве похитителя его сестры

В Ингушетии брата украденной девушки арестовали по подозрению в убийстве похитителя

В Ингушетии полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве похитителя его сестры. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, 29-летний мужчина похитил девушку, чтобы вступить с ней в брак. Его доставили в больницу с огнестрельными ранениями головы и тела. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На месте преступления правоохранители обнаружили ВАЗ-21114. Подозреваемого в расправе задержали по горячим следам. Решением суда он арестован.

В апреле 2017 года спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев предложил ввести наказание в виде трех лет лишения свободы за похищение невест. Он отметил, что нынешняя редакция статьи 126 УК РФ («Похищение человека») освобождает от уголовной ответственности злоумышленника, добровольно освободившего похищенного, в случае, если в его действиях не было иного состава преступления.

В 2013 году совет старейшин Ингушетии принял решение штрафовать похитителей невест на 200 тысяч рублей, а их сообщников — на 100 тысяч.