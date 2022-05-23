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Первый случай оспы обезьян выявили в Латинской Америке

Минздрав Аргентины зафиксировал первый случай заражения оспой обезьян в стране

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министерство здравоохранения Аргентины проверяет первый возможный случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства латиноамериканской республики.

«Минздрав сообщает о возможном случае оспы обезьян. В городе Буэнос-Айрес сообщили о пациенте, у которого, вероятно, это заболевание. Оно пока не было подтверждено», — объявили в министерстве.

По предварительной информации, обезьяньей оспой заразился житель провинции Буэнос-Айрес. Он обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где находился с 28 апреля по 16 мая.

В Минздраве заверили, что пациент в целом чувствует себя хорошо. «Он изолирован и получает лечение», — пояснили врачи.

В настоящее время специалисты ожидают результаты анализов.

Ранее Бельгия стала первой в мире страной, где ввели трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой. Любой житель Бельгии, у которого будет выявлен вирус, должен будет провести 21 день в изоляции. На данный момент в стране зафиксировано три случая заражения обезьяньей оспой.

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Марина Совина
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