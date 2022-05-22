Первая в мире страна ввела трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой

La Libre Belgique: Бельгия первой ввела 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой

Бельгия стала первой в мире страной, которая ввела трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой. Об этом пишет RT со ссылкой на газету La Libre Belgique.

Любой житель Бельгии, у которого будет выявлен вирус, должен будет провести 21 день в изоляции. Мера также распространяется на всех, кто контактировал с заболевшими.

Уточняется, что это решение было принято по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков после того, как в стране обнаружилось три случая оспы обезьян. На данный момент в стране зафиксировано три случая заражения обезьяньей оспой.

Кроме того, вирус выявлен в нескольких странах Европы, в том числе во Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, а также в Великобритании, США, Канаде и в Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в ближайшее время оспа обезьян может проникнуть в другие страны.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, потому противоэпидемическим службам следует внимательно отнестись к этому вопросу.

