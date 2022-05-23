Портрет принца Уильяма без лысины на новой монете рассмешил британцев

Гравер Дохерти изобразил принца Уильяма на монете с несуществующими волосами на макушке

Гравер Томас Дохерти изобразил герцога Кембриджского Уильяма на новой монете номиналом пять фунтов стерлингов с несуществующими волосами на макушке, чем рассмешил британцев. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Известно, что портрет на монете, выпущенной к 40-летию принца Уильяма, которое состоится 21 июня, демонстрирует монарха с зачесанными назад волосами. Помимо этого, на реверсе также отчеканены юбилейные цифры и инициалы герцога с изображением тиары. В то же время на аверсе в профиль запечатлена королева Елизавета II.

Фанаты королевской семьи утверждают, что гравировка выглядит «очень лестно» по отношению к принцу и показывает его моложе, чем он является на самом деле. Отмечается, что герцог Кембриджский уже более пяти лет не скрывает своей залысины, при этом на монете он изображен с пышной челкой на месте отсутствующих волос.

«Уильям будет доволен тем, что изображен с большим количеством волос. Он выглядит задумчивым, но в то же время ищет вдохновения, которое ему понадобится в ближайшие десятилетия», — комментирует монету королевский писатель Фил Дамп.

Читатели издания согласились с его мнением, о чем написали в комментариях. «Уильяму явно льстили», «Куда пропала лысина принца?», «Как же смешно. Мы все видели его облысевшую макушку», «Вот это прическа», «Надеюсь Уильям доволен своей укладкой на монете», — шутили они.

В апреле Принц Уильям с бородой на старом фото удивил фанатов своим сходством с предками. На размещенном снимке герцог Кембриджский позирует с густой бородой вполоборота к камере. По информации журналистов, фотография датируется 2008 годом. В тот день принц вместе с семьей отправился на утреннюю рождественскую службу в родовое поместье Сандрингем в английской деревне Норфолк.