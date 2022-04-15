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Принц Уильям с бородой на старом фото удивил фанатов своим сходством с предками

Британский принц Уильям удивил фанатов сходством с прапрадедом Георгом V на старом фото

Фото: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images

Опубликованная в Twitter старая фотография британского принца Уильяма, на которой он запечатлен с бородой, удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на портале Mirror.

На размещенном снимке герцог Кембриджский позирует с густой бородой вполоборота к камере. По информации журналистов, фотография датируется 2008 годом. В тот день принц вместе с семьей отправился на утреннюю рождественскую службу в родовое поместье Сандрингем в английской деревне Норфолк.

Фанаты королевской семьи принялись сравнивать Уильяма с его предками в комментариях под постом. «Ого, да он вылитый прапрадед — король Георг V», «Их сходство просто невероятное», «Они действительно очень похожи друг на друга», — высказали свое мнение пользователи сети.

Некоторые юзеры предположили, что на снимке Уильям больше похож на своего прапрапрадеда — короля Эдуарда VII. «Немного напоминает своего прапрадеда Эдуарда», «Скорее Эдуард VII или его брат принц Альфред, чем Георг V», «Вау, он так похож на короля Эдуарда VII и последнего русского царя с этой бородой», — удивились они.

Ранее в апреле сотрудники британского независимого ювелирного магазина Jewellerybox раскрыли стоимость самого дорогого украшения королевы Великобритании Елизаветы II. Речь идет о бриллиантовом ожерелье французского ювелирного дома Cartier, стоимость которого составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей). Последний правитель княжества Хайдарабад Осман Али Хан подарил его Елизавете в честь свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом в 1947 году, когда она была еще принцессой.

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Татьяна Карпова
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