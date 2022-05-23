Великобритания вышла в лидеры стран Европы по приближению к нищете

Редактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищете

Редактор британского издания The Times Стивен Суинфорд, присутствуя на встрече членов Казначейского комитета английского парламента, процитировал в своем Twitter ряд высказываний главы банка Великобритании Эндрю Бейли. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По словам Бейли, британская экономика переживает «апокалиптический» рост цен, а Банк Великобритании не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции.

«Банк Британии немного беспомощен, потому что 80 процентов причин инфляции — внешние шоковые причины», — пояснил Бейли.

Отмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов. Часть населения страны приходят в ближайшие рестораны «Макдоналдс», чтобы погреться, утверждает глава английского Банка.

Ранее эксперты Daily Mail предрекли Британии сильнейший экономический шок с 1973 года из-за цен на нефть. Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года. Аналитики выразили мнение, что решение об отказе от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев.