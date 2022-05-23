Тяжелобольной ребенок поставил в тупик врачей своим внезапным выздоровлением

Daily Mail: мать из Бристоля сумела вернуть к жизни дочь с редким заболеванием мозга

Ребенку из Бристоля, Великобритания, диагностировали редкое заболевание мозга, однако девочка сумела вернуться к жизни, поставив в тупик врачей своим внезапным выздоровлением. Историю рассказывает издание Daily Mail.

28-летняя Эми Гейтс рассказала, что впервые доставила дочь Эви-Мэй в детскую больницу Бристоля в 2014 году, когда у той из-за простуды сильно покраснели глаза. В ходе осмотра врачи установили, что у девочки нет никаких реакций на свет, соответственно, видеть она не может. Мать восьмимесячного ребенка обратилась к нейрохирургу, который поставил точный диагноз — гидроцефалия. Девочке установили шунт, который помог бы откачать лишнюю жидкость из мозга и снизить внутричерепное давление, превышающее норму в 32 раза. Врачи пугали, что девочка не сможет ни ходить, ни говорить и вскоре может умереть.

В апреле 2019 года у ребенка снова начались головные боли, и врачам пришлось просверлить ей череп, чтобы ввести иглу. Внутричерепное давление Эви-Мэй в 40 раз превышало допустимое, и медикам пришлось экстренно принимать меры.

Несмотря на неутешительный диагноз, мать не опустила руки и продолжала лечить дочь. В январе 2021 года головные боли вернулись, и врачи решили, что лечение было неэффективным и результатов можно не ждать. Но дело оказалось в другом — шунт девочке был больше не нужен, потому что гидроцефалия необъяснимым образом исчезла.

Врачи приняли решение удалить оба шунта, однако опасались, что из-за высокого риска у девочки мог случиться инсульт или кровоизлияние в мозг. Операция прошла успешно, хотя ребенок заразился вирусным менингитом, из-за чего девочку пришлось снова срочно госпитализировать. Теперь Эви-Мэй каждые полгода проходит обследование, однако прогнозы более чем утешительные — она может жить обычной жизнью, несмотря на все те сложности, через которые ей пришлось пройти.

Сейчас девочке семь лет, к ней вернулось зрение, она научилась ходить и говорить. «Эви-Мей феноменальна. Мы так гордимся ею. Врачи не знали, сможет ли она когда-нибудь видеть, ходить или говорить. Теперь она живет без шунтов, общается, ходит и показывает отличные результаты в учебе. Они не могут понять, как так вышло, так как сначала у девочки была большая задержка в развитии, а теперь она очень активная», — не нарадуется успехам своего ребенка счастливая мать.

Ранее женщина рассказала о перспективе второй раз родить одного и того же ребенка по причине того, что врачам пришлось провести операцию еще не рожденному малышу.