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Женщина рассказала о перспективе второй раз родить одного и того же ребенка

The Mirror: врачи во Флориде провели операцию еще не рожденному ребенку

Беременная блогерша из США рассказала, что родит одного и того же ребенка дважды с разницей в 11 недель. Об этом сообщает The Mirror.

23-летняя видеоблогерша Джейдел Эшли (@jaiden.ashlea) сообщила в TikTok, что на 19-й неделе беременности (в норме беременность длится 38 недель) узнала, что у ее еще не рожденного сына расщепление позвоночника. Сначала ей и ее жениху сказали, что ситуация безнадежна и ребенок родится без мозга. Такая перспектива не устроила женщину, и она начала искать других врачей.

Эшли нашла в Орландо, штат Флорида, специалистов которые выполняют хирургические операции на нерожденных плодах. Врачи смогли извлечь плод из тела Эшли посредством кесарева сечения. Они провели операцию, в ходе которой устранили дефект. После этого специалисты поместили плод обратно в матку, где он будет еще 11 недель, после чего родится второй раз.

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Операция прошла успешно, и сейчас женщина восстанавливается в больнице. Она рассказала о пережитом своим подписчикам в TikTok. В комментариях она сообщила, что врачи заменили амниотическую жидкость солевым раствором, чтобы ребенок смог выжить без нее.

Подписчики женщины поразились чудесам современной медицины. «В каком феноменальном мире мы живем», — написал один из них. «Удивительно, до чего дошел прогресс. Желаю удачно перенести остаток беременности», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Бедфордшир забеременела дважды за три недели и родила близнецов. Двойная беременность — суперфетация — редчайшая аномалия, которая встречается у 0,3 процента женщин.

Алиса Дмитриева
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