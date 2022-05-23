Шестилетнему россиянину проломили голову бутылкой

Во Владивостоке шестилетнему мальчику проломила голову выброшенная из окна бутылка

Во Владивостоке шестилетнему мальчику проломила голову выброшенная из окна стеклянная бутылка. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Несовершеннолетний россиянин получил тяжелую травму во время прогулки с отцом возле дома — на голову мальчику неожиданно упала бутылка. Позже выяснилось, что ее выбросил из окна многоэтажки 38-летний местный житель.

Мужчину уже задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По факту травмирования ребенка возбудили уголовное дело.

По сведениям городских властей, пострадавший остается в реанимации в тяжелом состоянии, за ним круглосуточно следят медики.

Ранее на стадионе в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову отлетевшей скамейкой.

У пострадавшей россиянки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму. Девочку доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Медики провели ей операцию.

