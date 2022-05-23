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Минобороны заявило об уничтожении высокоточными ракетами шести складов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления и шести складов с боеприпасами ВСУ

Фото: АГН «Москва»

Российские военные за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре пункта управления и шесть складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 23 мая, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, были поражены также четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, удары были нанесены по 48 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

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Также в районе населенного пункта Бахмут ДНР был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», заявил Конашенков.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.

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Евгения Куликова
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