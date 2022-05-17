Кремль заявил об уверенности России в победе в спецоперации на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в победе России в спецоперации на Украине в рамках выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».
Пресс-секретарь президента России также отметил, что Владимир Путин знает, куда ведет страну. «Россия сейчас находится в условиях "идеального шторма" и момента истины», — сказал представитель Кремля.
Путина поддерживает вся Россия, пояснил Песков. Украинцы — родственный россиянам народ, однако, по мнению представителя Кремля, их очень долго «оболванивали».
Ранее Песков призвал ориентироваться на слова главы государства Владимира Путина о ходе спецоперации на Украине.
24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).