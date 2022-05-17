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Кремль заявил об уверенности России в победе в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь Песков выразил уверенность в победе России в спецоперации на Украине

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в победе России в спецоперации на Украине в рамках выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Владимир Путин знает, куда ведет страну. «Россия сейчас находится в условиях "идеального шторма" и момента истины», — сказал представитель Кремля.

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Путина поддерживает вся Россия, пояснил Песков. Украинцы — родственный россиянам народ, однако, по мнению представителя Кремля, их очень долго «оболванивали».

Ранее Песков призвал ориентироваться на слова главы государства Владимира Путина о ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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