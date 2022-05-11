Кремль призвал ориентироваться на слова Путина о спецоперации

Пресс-секретарь Песков призвал ориентироваться на слова Путина о ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова главы государства Владимира Путина о ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос согласны ли в Кремле с выводами разведки США о том, что спецоперация может продлиться долго. При этом он напомнил слова Путина о том, что действия России на Украине идут по плану.

«Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно еще раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану», — отметил Песков.

Ранее директор Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс заявила, что США не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, ситуация в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).