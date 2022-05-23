В Великобритании выявили более 30 случаев оспы обезьян

Великобритания заявила о 36 случаях заражения ее граждан оспой обезьян

Врачи Великобритании выявили 36 случаев заражения британцев оспой обезьян. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Такое число случаев британские медики обнаружили за понедельник 23 мая. Общее число случаев заболевания по всей Великобритании достигло 56. Также всего 85 подтвержденных случаев на 23 мая было выявлено в восьми странах Европейского союза: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 — проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго, Сьерра-Леоне.