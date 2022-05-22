ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заболевания оспой обезьян в мире

ВОЗ заявила об увеличении числа подтвержденных случаев заражений оспой обезьян до 92

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поступили сведения о 92 подтвержденных случаях заболевания людей оспой обезьян. Об увеличении числа инфицированных организация сообщает на своем сайте.

Информация получена из 12 не являющихся эндемичными стран, расположенных в трех регионах ВОЗ. 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование.

Не установлена связь между заражением и поездкой заболевших в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, отметили в ВОЗ. Там назвали «в высшей степени необычным событием» выявление заболевания у людей, не посещавших эндемичные страны. Согласно поступившим сведениям, они заражались при тесном физическом контакте. Случаи заболевания были выявлены в основном среди мужчин после секса с мужчинами.

Исследования биологического образца из Португалии указывают, что инфекция была завезена из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

ВОЗ рекомендовала продолжить выявлять контакты больных людей со здоровыми и намерена созвать экспертов для обсуждения рекомендаций по вакцинации.

Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго, Сьерра-Леоне.