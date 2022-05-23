В Брянске проведут фотовыставку под открытым небом

Открытие фотовыставки «Традиционный народный костюм Брянской области» состоится 24 мая

В Брянске 24 мая откроется фотовыставка «Традиционный народный костюм Брянской области». Как уточняет РИА «Стрела», мероприятие, которое проведут под открытым небом, будет посвящено Году культурного наследия народов России.

В экспозицию включены снимки с традиционными костюмами из Брянского, Брасовского, Карачевского, Унечского, Севского, Гордеевского, Суражского, Жуковского, Новозыбковского и Брянской области.

Посетители выставки смогут не только оценить красоту костюмов, но и узнать их историю с помощью информации, скрытой в QR-кодах. Указывается, что мероприятие будет проходить несколько месяцев.

Отмечается, что выставка была организована областным методическим центром «Народное творчество» и греческим фотохудожником Костасом Асимисом в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Ранее сообщалось, что фотовыставка работ заслуженного работника культуры Татарстана Николая Туганова открылась в доме культуры в Набережных Челнах. Известно, что экспозиция посвящена 50-летию творческой деятельности члена Союза фотохудожников России и Союза журналистов республики.