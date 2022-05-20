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В Набережных Челнах открылась фотовыставка работ Николая Туганова

В Набережных Челнах открылась выставка заслуженного работника Татарстана Николая Туганова

Фото: Pixabay

Фотовыставка работ заслуженного работника культуры Татарстана Николая Туганова открылась в доме культуры в Набережных Челнах. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

Известно, что экспозиция посвящена 50-летию творческой деятельности члена Союза фотохудожников России и Союза журналистов республики. Всего на выставке представлено более 300 черно-белых изображений авторства Туганова. Например, в фотосюжетах запечатлены подготовка к свадьбе, встречи молодых людей, майские демонстрации и другие события.

Согласно материалу, в то же время в другом Дворце культуры «КАМАЗ», расположенном в том же городе, открылась еще одна экспозиция «Следуя за мечтой», на которой свои работы показали преподаватели и воспитанники детской художественной школы номер 1.

Ранее появилась информация о том, что в Стерлитамакском районе Башкортостана создали историко-этнографический музей Кахыма-тури, героя башкирских народных произведений, прототипом которого стал участник Отечественной войны 1812 года Кахым Мурзашев.

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Майя Пономаренко
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